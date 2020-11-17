Лукашенко перестал лицемерить. Политолог об отказе Минска обсуждать с ЕС права человека
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, как сворачивание властями обсуждения прав человека скажется на жителях Белоруссии.
Белоруссия приостановила сотрудничество с Евросоюзом по правам человека, заявил глава МИД республики Владимир Макей. По его словам, обсуждаемые вопросы стали чрезмерно политизированными. Такое заявление министр сделал на фоне введения ЕС санкций против белорусских политиков, включая президента Александра Лукашенко.
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, как сворачивание властями обсуждения прав человека скажется на жителях Белоруссии.
«Никакого диалога по правам человека у Белоруссии с Западом не было, это был монолог. Запад талдычил, что Минску надо улучшать ситуацию с соблюдением прав человека, а белорусы кивали и никуда не двигались. Глава МИД просто зафиксировал давно сложившееся положение дел. Будем говорить откровенно, белорусы отбросили дипломатию в сторону, перестали лицемерить и назвали вещи своими именами. Лукашенко не раз говорил, что Запад не будет учить Белоруссию правам человека», - напомнил он.
При этом Зимовский не считает, что Лукашенко после введения Евросоюзом санкций намерен отказаться от сотрудничества с Западом.
«Лукашенко не сбрасывает со счетов политику многовекторности. Он считает, что порвать окончательно с Западом он не может. Не потому что это идет вразрез с его желаниями, а просто это будет означать крах его экономической политики. Два-три запрета на экспорт белорусских товаров в Европу очень сильно ударят по бюджету республики. Пострадают и госорганы, и население. Поэтому Лукашенко будет договариваться с Западом, чтобы ему не протянули костлявую руку экономических санкций», - сказал политолог.
Протесты в Белоруссии, которые начались после президентских выборов 9 августа, не прекращаются до сих пор. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что задержаниям подверглись более 25 тысяч участников акций протеста. Между тем, 13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.
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