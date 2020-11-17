Лукашенко перестал лицемерить. Политолог об отказе Минска обсуждать с ЕС права человека

«Никакого диалога по правам человека у Белоруссии с Западом не было, это был монолог. Запад талдычил, что Минску надо улучшать ситуацию с соблюдением прав человека, а белорусы кивали и никуда не двигались. Глава МИД просто зафиксировал давно сложившееся положение дел. Будем говорить откровенно, белорусы отбросили дипломатию в сторону, перестали лицемерить и назвали вещи своими именами. Лукашенко не раз говорил, что Запад не будет учить Белоруссию правам человека», - напомнил он.



При этом Зимовский не считает, что Лукашенко после введения Евросоюзом санкций намерен отказаться от сотрудничества с Западом.



«Лукашенко не сбрасывает со счетов политику многовекторности. Он считает, что порвать окончательно с Западом он не может. Не потому что это идет вразрез с его желаниями, а просто это будет означать крах его экономической политики. Два-три запрета на экспорт белорусских товаров в Европу очень сильно ударят по бюджету республики. Пострадают и госорганы, и население. Поэтому Лукашенко будет договариваться с Западом, чтобы ему не протянули костлявую руку экономических санкций», - сказал политолог.



Протесты в Белоруссии, которые начались после президентских выборов 9 августа, не прекращаются до сих пор. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что задержаниям подверглись более 25 тысяч участников акций протеста. Между тем, 13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.

