В Белоруссии на акциях протеста задержали 106 человек

Большинство задержанных – из числа участников акций в Минске, а также в Бресте, Новополоцке, Заславле, Гродно, Пинске и других городах республики.

Ранее политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, как сворачивание властями обсуждения прав человека скажется на жителях Белоруссии.

«Никакого диалога по правам человека у Белоруссии с Западом не было, это был монолог. Запад талдычил, что Минску надо улучшать ситуацию с соблюдением прав человека, а белорусы кивали и никуда не двигались. Лукашенко не раз говорил, что Запад не будет учить Белоруссию правам человека», - напомнил он.

