В Белоруссии на акциях протеста задержали 106 человек
В Белоруссии задержали 106 человек во время протестных акций, сообщает непризнанный властями правозащитный центр «Весна» на своем сайте.
Большинство задержанных – из числа участников акций в Минске, а также в Бресте, Новополоцке, Заславле, Гродно, Пинске и других городах республики.
Ранее политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, как сворачивание властями обсуждения прав человека скажется на жителях Белоруссии.
«Никакого диалога по правам человека у Белоруссии с Западом не было, это был монолог. Запад талдычил, что Минску надо улучшать ситуацию с соблюдением прав человека, а белорусы кивали и никуда не двигались. Лукашенко не раз говорил, что Запад не будет учить Белоруссию правам человека», - напомнил он.
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