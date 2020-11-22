Белорусские силовики применили спецсредства для разгона акции оппозиции в Минске

Сообщается, что съемки сделаны в районе Каменной Горки. На видео очевидцев слышны взрывы, виден дым.

На проспекте газеты «Правда» силовики также применяли спецсредства, сообщается на портале.

Ранее в воскресенье стало известно, что силовики стягивают технику в центр Минска для отражения активности участников оппозиционной акции.

Напомним, в Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Силовики заявляют о радикализации протестов.

