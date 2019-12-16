Расселение через ипотеку назвали мерой для способных россиян

Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой. Согласно плану Юркова, после уплаты ежемесячного взноса у жильцов должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов. При этом государство может помочь субсидировать сделку — первый взнос за ипотеку должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не должна превышать 3% годовых.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН заметил, что такое предложение может являться одной из различных мер решения проблемы аварийного жилья и должно осуществляться по желанию собственника.