Расселение через ипотеку назвали мерой для способных россиян
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН заявил о добровольном согласии собственника аварийного жилья вступить в ипотеку.
Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой. Согласно плану Юркова, после уплаты ежемесячного взноса у жильцов должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов. При этом государство может помочь субсидировать сделку — первый взнос за ипотеку должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не должна превышать 3% годовых.
В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН заметил, что такое предложение может являться одной из различных мер решения проблемы аварийного жилья и должно осуществляться по желанию собственника.
«Я думаю, что речь идет о дополнительном способе расселения. Если у людей есть возможность использовать ипотечную модель на льготных условиях. Ведь те, кто живут в силу обстоятельств в этих домах, от момента принятия решений, что дом аварийный до момента расселения, проходит большое количество времени. И те, кто согласится решить эту проблему так, им будет предложен этот путь. А общая модель расселения аварийного жилья по-прежнему остается обязанностью государства. Это одна из дополнительных мер», - отметил он.
Ранее сообщалось о реакции Дмитрия Пескова на предложение расселения аварийных жилых домов с помощью ипотеки. Пресс-секретарь президента России переадресовал вопрос в правительство, отметив, что это не вопрос Кремля.
Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев раскритиковал предложение. Он отметил, что в данной ситуации необходимо найти другие варианты. «Если человек малоимущий, он вообще ипотеку взять не сможет, по любой ставке», - заявил Терентьев. Парламентарий отметил, что более эффективным решением может стать социальное или так называемое арендное жилье.
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