Распространители фейков о коронавирусе в Москве установлены

По данным агентства, установлены конкретные личности, которые этим занимались. Отмечается также, что в ближайшее время будут приняты меры по удалению недостоверных сообщений.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил, что вбросы недостоверной информации о ситуации с распространением коронавируса в РФ организованы из-за границы.