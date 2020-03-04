Распространители фейков о коронавирусе в Москве установлены
В отношении лиц, распространявших фейковые новости о массовых заражениях коронавирусом в Москве, начата доследственная проверка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, установлены конкретные личности, которые этим занимались. Отмечается также, что в ближайшее время будут приняты меры по удалению недостоверных сообщений.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил, что вбросы недостоверной информации о ситуации с распространением коронавируса в РФ организованы из-за границы.
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