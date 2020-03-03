Коронавирус послали в Коммунарку

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке. Сообщившая об этом РБК заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что решение принято в том числе ради самих больных, поскольку новая клиника является одной из самых крупных и современных в стране. «В дальнейшем все люди с симптомами ОРВИ, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидобстановкой, будут госпитализироваться в этот комплекс», - сказала она. Ранее таких пациентов направляли в Московскую инфекционную клиническую больницу № 1. Тех, кто уже там находится, сейчас перевозят в Коммунарку.

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, - сообщили в Роспотребнадзоре. Первыми зараженными стали двое граждан Китая, которые были помещены в карантин в больницах Читы и Тюмени и выписаны в 20-х числах февраля. Еще троих эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess, они проходят лечение в больнице. Шестым стал россиянин, вернувшийся из Италии в конце февраля. Это первый подтвержденный случай в Москве. 2 марта госпитализировали 24 человека, общавшихся с заболевшим. Среди них шесть родственников, пять друзей и 13 пассажиров рейса из Италии. Еще 83 человека помещены в карантин. В тот же день в Петербурге с подозрением на вирус в больницу доставили 26 граждан, которые вернулись из «неблагополучных по коронавирусу стран». По последним данным, новым типом коронавируса в мире заразились 90 тысяч человек, более трех тысяч умерли. Случаи инфицирования помимо Китая зафиксированы еще более чем в 60 странах.

Шествие по миру коронавируса COVID-2019 провоцирует один за другим приступы паники. Последним из таковых стала история во Франции, жители которой, по данным местных СМИ, сметают с магазинных полок товары длительного хранения, в том числе продовольственные. За последние несколько дней во Франции на 60% выросли продажи макарон, на 25% - муки, на 20% - риса. Французы скупают также туалетную бумагу и детские памперсы. А, кроме того, во Франции резко выросли продажи романа Альбера Камю «Чума». НСН, со своей стороны, может рекомендовать к прочтению вышедший еще год назад роман постоянного участника проекта «Авторские новости» Вадима Панова об искусственно созданной пандемии вируса kamataYan. Под этим же названием вышла и книга.

