В России начались испытания вакцины от COVID-19

Ранее сообщалось, что все добровольцы оформили страховку, а также сдали анализы и прошли проверку на хронические заболевания. Вакцину введут только тем из них, кто соответствует всем необходимым критериям. После вакцинации добровольцам придётся провести 28 дней в изоляции в стационаре под контролем врачей.

В клинических исследованиях участвуют две группы добровольцев по 38 человек каждая, тестируются две формы вакцины — жидкая и лиофилизированная, передаёт RT.

Между тем, клинические испытания вакцины против COVID-19, разрабатываемой компанией «Биокад», начнутся позже — в августе, сообщает телеканал «360».

