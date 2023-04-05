Раскрыто местонахождение мужа обвиняемой в подрыве военкора Треповой

Подтвердилась информация о местонахождении супруга Дарьи Треповой, которой предъявлено обвинение в терроризме в связи со взрывом в Санкт-Петербурге и гибели военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина). Дмитрий Рылов проживает сейчас на территории Грузии.

Как сообщает РЕН ТВ, местонахождение раскрыл отец однокашника мужа обвиняемой, который учился с Рыловым в одном университете. Именно к этому знакомому заезжала Трепова после взрыва в кафе в минувшую субботу.

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Оказалось, что и сам Рылов до этого временами жил на квартире у своего товарища. Правда, последний раз это происходило уже два года назад. Информация о том, что супруг Треповой может находиться в Узбекистане не подтвердилась.

На следующий день после взрыва журналисты сумели связаться с Рыловым. Он был удивлён причастностью своей супруги, с которой уже давно не проживает совместно, к произошедшему. Мужчина входит в Либертарианскую партию России. Как отмечает НСН, в своём заявлении ЛПР осудила «агрессивное насилие» против гражданских людей.

При этом, появилась информация, что Рылова также подозревают в причастности к убийству Татарского.

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ФОТО: соцсети
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