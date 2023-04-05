Раскрыто местонахождение мужа обвиняемой в подрыве военкора Треповой

Оказалось, что и сам Рылов до этого временами жил на квартире у своего товарища. Правда, последний раз это происходило уже два года назад. Информация о том, что супруг Треповой может находиться в Узбекистане не подтвердилась.

На следующий день после взрыва журналисты сумели связаться с Рыловым. Он был удивлён причастностью своей супруги, с которой уже давно не проживает совместно, к произошедшему. Мужчина входит в Либертарианскую партию России. Как отмечает НСН, в своём заявлении ЛПР осудила «агрессивное насилие» против гражданских людей.

При этом, появилась информация, что Рылова также подозревают в причастности к убийству Татарского.

