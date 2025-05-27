Наемники из шведской ЧВК решили покинуть украинскую армию
Иностранные наемники из подразделения Chosen Company (частная военная компания из Швеции - прим. НСН) решили покинуть Украину. Об этом сообщил их командир Райан О’Лири на своей странице в социальной сети Х.
По его словам, так называемая «Рота избранных» полностью прекратит любую активность и отделится от украинской армии. Он отметил, что его группа «вела работу» в зоне боевых действий почти 40 месяцев. О причинах такого решения не сообщается. Средняя зарплата рядового члена ЧВК составляла $49 тысяч в год (около 4 млн рублей).
Министерство обороны России официально предупредило всех иностранных граждан еще в марте 2022 года, что наемничество является преступлением. Все, кто приехал на помощь киевскому режиму в таком статусе не имеют права на статус военнопленного и не считаются комбатантами.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что 902 человека были привлечены к ответственности по обвинению в наемничестве, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru