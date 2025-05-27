Кадыров сообщил об ударе по логистике ВСУ под Часовым Яром
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на направлении Часового Яра силы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» нанесли удар по украинской логистике, уничтожив транспортное средство и укрепление противника.
По его словам, в ходе аэроразведки российские операторы беспилотников обнаружили автомобиль, следовавший к позициям Вооруженных сил Украины. Кадыров утверждает, что в машине находились генераторы, топливо и продовольствие. Цель, по его данным, была поражена FPV-дроном, водитель погиб.
Также, по утверждению главы региона, оператор беспилотника заметил замаскированный блиндаж, в котором находились украинские военнослужащие. Укрытие, как сообщает Кадыров, было уничтожено точечными сбросами боеприпасов.
Он назвал операцию успешной и отметил, что ВСУ понесли «невосполнимые потери», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru