Муж Треповой прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского

Член Либертарианской партии России (ЛПР) Дмитрий Рылов заявил, что ничего не знал о готовящемся теракте в петербургском кафе «Стрит-бар», в причастности к которому подозревают его жену Дарью Трепову.. Об этом говорится в заявлении партии.

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Отмечается, что Трепова никогда не была в рядах ЛПР, а также не была сторонницей партии. Ее муж Дмитрий Рылов уже долгое время живет за пределами России, и, по его словам, не был в курсе предполагаемых действий Дарьи Треповой.

В заявлении также отмечается, что партия «осуждает агрессивное насилие» против гражданских людей.

Ранее в В национальном антитеррористическом комитете назвали организаторов теракта против Владлена Татарского.

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ФОТО: Следственный комитет РФ / sledcom.ru
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