Муж Треповой прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского

Отмечается, что Трепова никогда не была в рядах ЛПР, а также не была сторонницей партии. Ее муж Дмитрий Рылов уже долгое время живет за пределами России, и, по его словам, не был в курсе предполагаемых действий Дарьи Треповой.

В заявлении также отмечается, что партия «осуждает агрессивное насилие» против гражданских людей.

Ранее в В национальном антитеррористическом комитете назвали организаторов теракта против Владлена Татарского.

