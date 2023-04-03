Муж Треповой прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
Член Либертарианской партии России (ЛПР) Дмитрий Рылов заявил, что ничего не знал о готовящемся теракте в петербургском кафе «Стрит-бар», в причастности к которому подозревают его жену Дарью Трепову.. Об этом говорится в заявлении партии.
Отмечается, что Трепова никогда не была в рядах ЛПР, а также не была сторонницей партии. Ее муж Дмитрий Рылов уже долгое время живет за пределами России, и, по его словам, не был в курсе предполагаемых действий Дарьи Треповой.
В заявлении также отмечается, что партия «осуждает агрессивное насилие» против гражданских людей.
Ранее в В национальном антитеррористическом комитете назвали организаторов теракта против Владлена Татарского.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru