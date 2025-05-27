Ученые объяснили эффект бодрости от кофе самовнушением
Человек испытывает бодрость от употребления кофе из-за самого ритуала, а не из-за кофеина. К такому выводу пришли исследователи словенского университета Ново-Место.
В ходе эксперимента две группы по 10 человек (пять мужчин и пять женщин) пили кофе. Каждый раз им мог случайным образом достаться напиток с кофеином или без. После этого они проходили тесты на устный счет и решали задания на внимательность, пока их мозговая активность регистрировалась датчиками.
Ученые не обнаружили никакой разницы между теми, кто пил обычный напиток и теми, у кого не было ключевого ингредиента. Они пришли к выводу, что ощущение бодрости и эффективности — это эффект плацебо, который случается из-за внутренних ожиданий человека.
Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил в разговоре с НСН об отсутствии альтернатив чаю и кофе.
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