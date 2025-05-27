Ученые объяснили эффект бодрости от кофе самовнушением

В ходе эксперимента две группы по 10 человек (пять мужчин и пять женщин) пили кофе. Каждый раз им мог случайным образом достаться напиток с кофеином или без. После этого они проходили тесты на устный счет и решали задания на внимательность, пока их мозговая активность регистрировалась датчиками.

Ученые не обнаружили никакой разницы между теми, кто пил обычный напиток и теми, у кого не было ключевого ингредиента. Они пришли к выводу, что ощущение бодрости и эффективности — это эффект плацебо, который случается из-за внутренних ожиданий человека.

Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил в разговоре с НСН об отсутствии альтернатив чаю и кофе.

