Юрист предупредил, какие гаджеты запрещены на ЕГЭ
27 мая 202520:57
Ряд электронных устройств нельзя проносить на Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом напомнил юрист Илья Русяев.
Он рассказал, что все устройства, которые способны принимать информацию, запрещены на ЕГЭ. К ним относятся не только умные часы и беспроводные наушники, но и обычные фитнес-браслеты. Их наличие может привести к удалению с экзамена.
«Исключения во время сдачи ЕГЭ касаются только медицинских устройств при наличии подтверждающих документов. Любая ситуация, выходящая за пределы стандартной, будь то слуховой аппарат или гаджет на руке, должна быть заранее обговорена, документально оформлена и официально разрешена», — подчеркнул Русяев в разговоре с NEWS.ru.
Ранее НСН опубликовал подборку полезных советов от психологов ученикам и их родителям, чтобы сдать ЕГЭ без нервов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru