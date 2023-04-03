«Украина или либералы?»: Кто стоит за убийством военкора Татарского

СТАТУЭТКА И ПРЕДАТЕЛИ

Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), погиб в минувшее воскресенье после взрыва в одном из баров Петербурга, где проходил его творческий вечер. Всего пострадало более 30 человек, часть из которых остается в больницах. Вскоре СМИ назвали имя подозреваемой. Ей оказалась 26-летняя Дарья Трепова, которая подарила Татарскому бомбу в статуэтке.

2 апреля вечером Трепова успела сообщить знакомой, что ее «подставили», после чего пропала из соцсетей, утром в понедельник ее объявили в розыск, а вскоре задержали.

Трепова уже призналась, что «принесла туда статуэтку, которая взорвалась». Соответствующее видео опубликовало МВД.

Около полудня Национальный антитеррористический комитет объявил об «украинском» и «оппозиционном» следах теракта.

«Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального (признан в РФ экстремистской организацией и НКО-иноагентом, деятельность организации запрещена – прим. НСН), активной сторонницей которого является задержанная Трепова», - говорится в сообщении НАК.

Следственный комитет пока еще устанавливает мотивы Треповой, однако об инциденте уже высказались в Кремле.

«Есть данные, судя по заявлению НАКа, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планированию этого теракта - естественно, это является терактом», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, Владимир Путин был проинформирован о ЧП «незамедлительно».

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне убийства Татарского призвал россиян докладывать в органы о потенциальных предателях.

«Пора осознать совсем очевидные вещи. Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников, – с высочайшей вероятностью этот кто-то встал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление. Он враг, и о нем необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам», - говорится в заявлении Медведева, которое передал РИА Новости его помощник Олег Осипов.