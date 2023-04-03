«Украина или либералы?»: Кто стоит за убийством военкора Татарского
Песков назвал убийство военкора терактом, Трепову задержали и получили первые признания, ее муж-либертарианец прячется за границей, а НАК указал на Украину и сторонников Навального.
Резонансное убийство военкора Владлена Татарского, взбудоражившее в выходные общественность, продолжилось в понедельник задержанием главной подозреваемой, Дарьи Треповой.
НАК успел объявить о причастности к взрыву украинских силовиков и сторонников оппозиционера Навального, признанного в России экстремистом и террористом.
При этом сбежавший из России на фоне мобилизации муж Треповой Дмитрий Рылов открестился от причастности к теракту. Точнее, об этом заявили в малоизвестной Либертарианской партии России (ЛПР), членом которой он является.
СТАТУЭТКА И ПРЕДАТЕЛИ
Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), погиб в минувшее воскресенье после взрыва в одном из баров Петербурга, где проходил его творческий вечер. Всего пострадало более 30 человек, часть из которых остается в больницах. Вскоре СМИ назвали имя подозреваемой. Ей оказалась 26-летняя Дарья Трепова, которая подарила Татарскому бомбу в статуэтке.
2 апреля вечером Трепова успела сообщить знакомой, что ее «подставили», после чего пропала из соцсетей, утром в понедельник ее объявили в розыск, а вскоре задержали.
Трепова уже призналась, что «принесла туда статуэтку, которая взорвалась». Соответствующее видео опубликовало МВД.
Около полудня Национальный антитеррористический комитет объявил об «украинском» и «оппозиционном» следах теракта.
«Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального (признан в РФ экстремистской организацией и НКО-иноагентом, деятельность организации запрещена – прим. НСН), активной сторонницей которого является задержанная Трепова», - говорится в сообщении НАК.
Следственный комитет пока еще устанавливает мотивы Треповой, однако об инциденте уже высказались в Кремле.
«Есть данные, судя по заявлению НАКа, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планированию этого теракта - естественно, это является терактом», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
По его словам, Владимир Путин был проинформирован о ЧП «незамедлительно».
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне убийства Татарского призвал россиян докладывать в органы о потенциальных предателях.
«Пора осознать совсем очевидные вещи. Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников, – с высочайшей вероятностью этот кто-то встал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление. Он враг, и о нем необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам», - говорится в заявлении Медведева, которое передал РИА Новости его помощник Олег Осипов.
ФИТНЕС И ЛИБЕРТАРИАНЦЫ
Взрыв в Петербурге, целью которого стал военкор Татарский, навеял у журналистов ассоциации с убийством журналистки Дарьи Дугиной в августе 2022 года. Тогда также прогремел взрыв, в убийстве также обвинили женщину, а в его организации – украинские спецслужбы.
СМИ выяснили, что Дарья Трепова и ее муж Дмитрий Рылов ранее задерживались на митинге оппозиции в Петербурге. Утверждается, что они выступали против спецоперации, после начала которой Дмитрий покинул Россию, а Дарья полгода жила в Грузии.
При этом, по данным МК, Трепова расписалась с Рыловым «чисто по-приколу».
«Они никогда не жили вместе, пышной свадьбы у них не было. У Даши были подружки, но она, скорее интересовалась мальчиками, жаловалась, что никак не встретит того самого», - рассказала изданию знакомая Треповой.
В Либертарианской партии России (ЛПР) уже поспешили заявить, что ни Рылов, ни партия не имеют отношения к теракту в Санкт-Петербурге, попытавшись «пресечь спекуляции о жене члена ЛПР».
«Член ЛПР Дмитрий Рылов уже длительное время находится за границей и, по его словам, не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи и не был осведомлён о них. Дарья никогда не была членом нашей партии. По нашим данным, она также никогда не была сторонницей Либертарианской партии», - говорится в заявлении ЛПР в Telegram.
В партии также заверили, что «ЛПР осуждает агрессивное насилие по отношению к гражданским лицам».
Что касается самой Дарьи, СМИ указывают, что девушка жила небогато, занимаясь фрилансом и подрабатывая в секонд-хенде, а в начале марта открыла ИП, после чего переехала в Москву, сняла квартиру в Медведково и «смогла себе позволить массаж с бассейном».
«Даша - типичная питерская девчонка: крашеные волосы, странная одежда и всё в таком духе», - сказал «МК» музыкант Григорий Двуличанский.
Знакомые пары называют Трепову с Рыловым «откровенными либералами», но без радикальных взглядов.
По данным СМИ, в минувшую пятницу девушка приехала в Петербург, арендовала жилье у художников и призналась одной из подруг, что вскоре улетит из России в Турцию, а потом на Украину.
Вместе с тем, по данным РИА Новости, Трепову задержали в квартире знакомого ее мужа, при этом у нее были билеты в Узбекистан.
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