Бывший профессор МГУ покончил с собой после обмана телефонных мошенников

Бывший преподаватель МГУ Борис Бояринцев покончил с собой после того, как стал жертвой крупной мошеннической схемы, сообщает «РЕН ТВ». По данным следствия, пожилой ученый в течение нескольких месяцев переводил крупные суммы злоумышленникам, считая, что помогает правоохранителям. Общий ущерб составил более 50 миллионов рублей, включая средства от продажи двух квартир.

Как сообщили в правоохранительных органах, с декабря прошлого года пенсионеру регулярно звонили мошенники, выдававшие себя за сотрудников полиции. Они убеждали его, что его сбережения находятся под угрозой и что деньги необходимо перевести на «безопасные счета». Под влиянием давления и угроз, Бояринцев совершил не менее 16 встреч с курьерами и за четыре месяца перевел около 34 миллионов рублей. Позднее он продал две квартиры, выручив еще 18 миллионов.