Бывший профессор МГУ покончил с собой после обмана телефонных мошенников
Бывший преподаватель МГУ Борис Бояринцев покончил с собой после того, как стал жертвой крупной мошеннической схемы, сообщает «РЕН ТВ». По данным следствия, пожилой ученый в течение нескольких месяцев переводил крупные суммы злоумышленникам, считая, что помогает правоохранителям. Общий ущерб составил более 50 миллионов рублей, включая средства от продажи двух квартир.
Как сообщили в правоохранительных органах, с декабря прошлого года пенсионеру регулярно звонили мошенники, выдававшие себя за сотрудников полиции. Они убеждали его, что его сбережения находятся под угрозой и что деньги необходимо перевести на «безопасные счета». Под влиянием давления и угроз, Бояринцев совершил не менее 16 встреч с курьерами и за четыре месяца перевел около 34 миллионов рублей. Позднее он продал две квартиры, выручив еще 18 миллионов.
Близкие профессора узнали о происходящем слишком поздно — после завершения сделок с недвижимостью. По словам риелтора, оформившей одну из продаж, пожилой мужчина настойчиво просил как можно быстрее завершить сделку, мотивируя это желанием разместить средства под выгодный процент. Однако в действительности он передал деньги аферистам.
Трагедия произошла на даче его друга под Москвой, где Бояринцев проводил выходные. Его тело обнаружил хозяин дома, вернувшийся из короткой поездки. На место происшествия прибыли следователи, которые нашли в портфеле профессора документы, подтверждающие возбуждение уголовного дела по факту мошенничества. До этого мужчина никому не рассказывал о происходящем, передает «Радиоточка НСН».
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