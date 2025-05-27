Курс доллара может достичь 100 рублей к концу года

В течение июня курс доллара может находиться в диапазоне 80-87 рублей, однако в краткосрочной перспективе не исключено укрепление рубля, сообщила директор центра стратегического анализа компании «Ингосстрах» Евгения Васильева.

По ее оценке, в ближайшее время российская валюта может временно усилиться до уровня 75-77 рублей за доллар, отмечает «Свободная пресса». Такой сценарий, по словам аналитика, возможен на фоне роста валютных продаж со стороны экспортеров и умеренного оптимизма, связанного с текущей внешнеполитической повесткой. Однако Васильева подчеркнула, что подобная динамика будет носить краткосрочный характер.