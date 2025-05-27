Курс доллара может достичь 100 рублей к концу года

В течение июня курс доллара может находиться в диапазоне 80-87 рублей, однако в краткосрочной перспективе не исключено укрепление рубля, сообщила директор центра стратегического анализа компании «Ингосстрах» Евгения Васильева.

По ее оценке, в ближайшее время российская валюта может временно усилиться до уровня 75-77 рублей за доллар, отмечает «Свободная пресса». Такой сценарий, по словам аналитика, возможен на фоне роста валютных продаж со стороны экспортеров и умеренного оптимизма, связанного с текущей внешнеполитической повесткой. Однако Васильева подчеркнула, что подобная динамика будет носить краткосрочный характер.

Курс доллара упал до минимальных значений за два года

Она пояснила, что уже летом рубль может вернуться к снижению. Среди факторов, способных ослабить российскую валюту, эксперт назвала снижение профицита торгового баланса на фоне удешевления нефти, возможные шаги Центробанка в сторону снижения ключевой ставки, а также иные меры экономической политики.

Согласно ее прогнозу, в долгосрочной перспективе курс доллара может превысить 100 рублей. Васильева предостерегла, что при покупке валюты инвесторам следует учитывать возможные риски, в том числе ограниченную рыночность китайского юаня, курс которого устанавливается Народным банком Китая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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