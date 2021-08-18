Раскрыта опасность миграционного кризиса в Афганистане для России
Миграционный кризис на афганской границе на данный момент не угрожает России, но впоследствии может значительно дестабилизировать обстановку в странах СНГ и привести к наплыву нелегалов. Об этом «Ленте.ру» рассказал профессор ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев.
Он отметил, что при ужесточении режима в стране и репрессиях поток мигрантов направится в Среднюю Азию, сначала это коснется этнических меньшинств, а затем, возможно, и всех местных жителей.
При этом, по его словам, конечной целью беженцев станет Западная Европа, туда они смогут попасть через постсоветское пространство, но остаться там смогут не все.
Лидеры радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) предлагают запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» использовать в качестве убежища территорию Афганистана, а также планируют создать «колыбель джихада» в стране. Об этом сообщает шотландское издание газеты Sun.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- В Челябинске концентрация сероводорода пришла в норму после выброса
- Талибы призвали мирных жителей сдать оружие и боеприпасы
- Лидер Rammstein станет хедлайнером фестиваля «Спасская башня» в Москве
- Раскрыта опасность миграционного кризиса в Афганистане для России
- Родственники опознали всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке
- СМИ: Талибы хотят превратить Афганистан в «колыбель джихада»
- Трамп рассказал о возможности России завладеть техникой США в Афганистане
- Николас Кейдж лишился особняка из-за неуплаты налогов
- В Минцифры сообщили о планах заменить бумажный паспорт смарт-картой
- Селевой поток сошёл с вулкана на Камчатке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru