Раскрыта опасность миграционного кризиса в Афганистане для России

Миграционный кризис на афганской границе на данный момент не угрожает России, но впоследствии может значительно дестабилизировать обстановку в странах СНГ и привести к наплыву нелегалов. Об этом «Ленте.ру» рассказал профессор ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев.

Он отметил, что при ужесточении режима в стране и репрессиях поток мигрантов направится в Среднюю Азию, сначала это коснется этнических меньшинств, а затем, возможно, и всех местных жителей.