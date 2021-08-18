Раскрыта опасность миграционного кризиса в Афганистане для России

Миграционный кризис на афганской границе на данный момент не угрожает России, но впоследствии может значительно дестабилизировать обстановку в странах СНГ и привести к наплыву нелегалов. Об этом «Ленте.ру» рассказал профессор ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев.

Он отметил, что при ужесточении режима в стране и репрессиях поток мигрантов направится в Среднюю Азию, сначала это коснется этнических меньшинств, а затем, возможно, и всех местных жителей.

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При этом, по его словам, конечной целью беженцев станет Западная Европа, туда они смогут попасть через постсоветское пространство, но остаться там смогут не все.

Лидеры радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) предлагают запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» использовать в качестве убежища территорию Афганистана, а также планируют создать «колыбель джихада» в стране. Об этом сообщает шотландское издание газеты Sun.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:БеженцыАфганистан
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