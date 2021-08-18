Reuters: рейтинг Байдена упал из-за талибов

Рейтинг одобрения деятельности американского президента Джо Байдена снизился до 46% после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщает Reuters со ссылкой на совместное со службой Ipsos исследование.

Байден заявил, что не жалеет о решении вывести войска из Афганистана

Такая оценка деятельности Байдена стала самой низкой за все время его пребывания на посту главы Белого дома - с прошлой пятницы рейтинг упал на 7 процентов.

Как сообщалось, Байден не перекладывает на кого-то ответственность за ситуацию с выводом американских войск из Афганистана и последующим обострением конфликта в стране. Соответствующее заявление сделал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденАфганистанТалибан
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