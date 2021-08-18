Reuters: рейтинг Байдена упал из-за талибов

Такая оценка деятельности Байдена стала самой низкой за все время его пребывания на посту главы Белого дома - с прошлой пятницы рейтинг упал на 7 процентов.

Как сообщалось, Байден не перекладывает на кого-то ответственность за ситуацию с выводом американских войск из Афганистана и последующим обострением конфликта в стране. Соответствующее заявление сделал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан

