СМИ: Талибы хотят превратить Афганистан в «колыбель джихада»

Лидеры радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) предлагают запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» использовать в качестве убежища территорию Афганистана, а также планируют создать «колыбель джихада» в стране. Об этом в качестве сообщает шотландское издание газеты Sun.

СМИ ссылается на опубликованный управлением Генерального инспектора Пентагона доклад. Согласно документу, с апреля по июнь талибы поддерживали отношения с «Аль-Каидой» и предоставили им убежище в Афганистане, отмечает телеканал «360».

Газета напомнила о заявлении президента США Джо Байдена о том, что США достигли своей цели — не допустить использования террористами Афганистана в качестве базы для нового нападения на Соединенные Штаты. Однако, согласно докладу Пентагона, с возвращением талибов к власти они вновь обрели «безопасное место для подготовки массовых убийств».

На фоне вывода войск США в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и боевиков «Талибана». Радикалы 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией страны и заявили о завершении военных действий в Афганистане.

Однако накануне правительственные войска начали наступление на востоке Афганистана после того как вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя временным главой республики и призвал население к сопротивлению талибам, напоминает Ura.ru.

