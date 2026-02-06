Россиянам назвали неочевидные причины запрета на выезд за границу
Право россиян на выезд за границу может быть временно ограничено в отдельных случаях, чаще всего из-за задолженностей. Основанием для запрета могут стать неоплаченные штрафы, алименты, долги по кредитам и услугам ЖКХ, пояснила в беседе с «Газетой.Ru» юрист Ирина Глазкова.
Решение об ограничении выезда принимает судебный пристав после возбуждения исполнительного производства. Должнику дается пять дней на добровольное погашение долга. Если этого не происходит, сведения о запрете передаются в Пограничную службу ФСБ. Обычно ограничение применяется при задолженности более 30 тысяч рублей, однако в ряде случаев оно возможно и при долге от 10 тысяч рублей — например, при длительном уклонении от исполнения судебного решения или наличии алиментных обязательств.
При этом сумма долга не всегда имеет решающее значение. Запрет на выезд может быть наложен и по требованиям, не связанным с деньгами, в том числе по делам о выселении, предоставлении жилья, восстановлении на работе или удалении информации, порочащей репутацию.
Зачастую граждане узнают о запрете уже в аэропорту, когда поездка оплачена. Даже оперативная оплата долга не позволяет снять ограничение мгновенно — для этого требуется время и оформление постановления приставом. Если же должника не уведомили о возбуждении исполнительного производства, запрет считается незаконным и может повлечь возмещение понесенных убытков. Чтобы избежать проблем, юрист рекомендует проверять долги за одну-две недели до поездки, передает «Радиоточка НСН».
