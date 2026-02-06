Россиянам назвали неочевидные причины запрета на выезд за границу

Право россиян на выезд за границу может быть временно ограничено в отдельных случаях, чаще всего из-за задолженностей. Основанием для запрета могут стать неоплаченные штрафы, алименты, долги по кредитам и услугам ЖКХ, пояснила в беседе с «Газетой.Ru» юрист Ирина Глазкова.

Решение об ограничении выезда принимает судебный пристав после возбуждения исполнительного производства. Должнику дается пять дней на добровольное погашение долга. Если этого не происходит, сведения о запрете передаются в Пограничную службу ФСБ. Обычно ограничение применяется при задолженности более 30 тысяч рублей, однако в ряде случаев оно возможно и при долге от 10 тысяч рублей — например, при длительном уклонении от исполнения судебного решения или наличии алиментных обязательств.