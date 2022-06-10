Рамзан Кадыров прочитал стихотворение об Украине

В своём обращении Кадыров отметил, что у Украины и России «одна история, потрёпанная фашизмом, и одно будущее, без национализма». Также он призвал «не бояться хунты и стряхнуть бандеровщину!»

«Тут бандеровские бесы, что, как нелюдей орда, наших жгли живьем в Одессе за ликующий Майдан. Здесь и те, что аусвайсом голосует впопыхах, чтоб у жителей Донбасса наступил бы полный швах. Украина, рiдна мати, позови своих сынов, чтоб сегодня, как когда-то, с нами брали Киев вновь» — продекламировал глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что спецоперация России на Украине должна продолжаться до тех пор, пока Запад не отменит все санкции в отношении Москвы и не извинится.