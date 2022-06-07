Кадыров высказался за продолжение спецоперации до полной отмены санкций
Спецоперация России на Украине должна продолжаться до тех пор, пока Запад не отменит все санкции в отношении Москвы и не извинится, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Боевые действия должны длиться до тех пор, пока они все санкции не снимут и не принесут извинения», — сказал политик.
Ранее Кадыров заявил, что из Грозного на Украину отправилась новая группа добровольцев. По его словам, специалисты съехались «практически из каждого региона страны».
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