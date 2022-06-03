Кадыров и Шойгу договорились о мерах для ускорения спецоперации на Украине

«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе. Также министр попросил передать искренние слова благодарности нашим бойцам за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований», — написал глава Чечни.

Кроме того, Кадыров поблагодарил Шойгу за высокую оценку работы чеченских спецподразделений. Глава республики выразил уверенность, что дальнейшее взаимодействие бойцов с Минобороны «позволит существенно повысить эффективность решения задач» спецоперации.

