Кадыров и Шойгу договорились о мерах для ускорения спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с министром обороны Сергеем Шойгу, в рамках встречи обсуждались вопросы проведения специальной военной операции на Украине и были определены дальнейшие пути взаимодействия. Об этом сообщил сам Кадыров в своем Telegram-канале.

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«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе. Также министр попросил передать искренние слова благодарности нашим бойцам за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований», — написал глава Чечни.

Кроме того, Кадыров поблагодарил Шойгу за высокую оценку работы чеченских спецподразделений. Глава республики выразил уверенность, что дальнейшее взаимодействие бойцов с Минобороны «позволит существенно повысить эффективность решения задач» спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияСергей ШойгуРамзан Кадыров
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