Рамзан Кадыров приехал в Мариуполь

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что глава республики Рамзан Кадыров находится в Мариуполе, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Кадыров приехал с целью «поднять боевой дух наших бойцов», также он «привёз дополнительное техническое оснащение».

«Проведены на месте встреча и совещание с командующим восьмой армии и с командирами спецподразделений из Чеченской Республики. Дополнительно подкорректирована и разработана дальнейшая стратегия», - добавил Дудаев.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:РоссияУкраинаМариупольРамзан Кадыров
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