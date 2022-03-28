Рамзан Кадыров приехал в Мариуполь

По его словам, Кадыров приехал с целью «поднять боевой дух наших бойцов», также он «привёз дополнительное техническое оснащение».

«Проведены на месте встреча и совещание с командующим восьмой армии и с командирами спецподразделений из Чеченской Республики. Дополнительно подкорректирована и разработана дальнейшая стратегия», - добавил Дудаев.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта.