Рамзан Кадыров приехал в Мариуполь
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что глава республики Рамзан Кадыров находится в Мариуполе, сообщает РИА Новости.
По его словам, Кадыров приехал с целью «поднять боевой дух наших бойцов», также он «привёз дополнительное техническое оснащение».
«Проведены на месте встреча и совещание с командующим восьмой армии и с командирами спецподразделений из Чеченской Республики. Дополнительно подкорректирована и разработана дальнейшая стратегия», - добавил Дудаев.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта.
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