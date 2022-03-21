Кадыров отправил дополнительные войска спецназа на Украину
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что отправил на Украину новые подразделения регионального спецназа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что это лишь малая часть тех, кто хочет «послужить своему государству». Кадыров также добавил, что власти отобрали лучших и мотивированных бойцов из добровольцев и сотрудников силовых структур.
Глава Чечни отметил, что в ближайшее время дополнительные подразделения чеченского спецназа прибудут в места дислокации на Украине.
Ранее Рамзан Кадыров объявил о переброске чеченских военнослужащих в самые горячие точки Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+28 709 / сут.
Умерли
365 тыс.+409 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+61 938 / сут.
- Кадыров отправил дополнительные войска спецназа на Украину
- Bloomberg: В Великобритании временно национализируют «дочку» «Газпрома»
- В офисе Зеленского осудили призывы к насилию над россиянами
- Минобороны рассказало об эффективности комплекса «Кинжал»
- МИД РФ: Заявления Байдена в адрес Путина ставят отношения двух стран на грань разрыва
- Глава СПЧ Фадеев предложил запретить иностранные водительские права в такси
- ЕС выделит дополнительные 500 млн евро на поддержку Украины
- Лейбл Ивана Дорна закрыл музыкальный каталог для пользователей из России
- СМИ: на Ставрополье нашли тело пропавшего 12-летнего школьника
- OneWeb договорилась со SpaceX о запуске спутников после отказа Роскосмоса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru