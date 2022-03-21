Кадыров отправил дополнительные войска спецназа на Украину

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что отправил на Украину новые подразделения регионального спецназа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Он подчеркнул, что это лишь малая часть тех, кто хочет «послужить своему государству». Кадыров также добавил, что власти отобрали лучших и мотивированных бойцов из добровольцев и сотрудников силовых структур.

Глава Чечни отметил, что в ближайшее время дополнительные подразделения чеченского спецназа прибудут в места дислокации на Украине.

Ранее Рамзан Кадыров объявил о переброске чеченских военнослужащих в самые горячие точки Украины.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ВоенныеУкраинаЧечняРамзан Кадыров
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