Кадыров отправил дополнительные войска спецназа на Украину

Он подчеркнул, что это лишь малая часть тех, кто хочет «послужить своему государству». Кадыров также добавил, что власти отобрали лучших и мотивированных бойцов из добровольцев и сотрудников силовых структур.

Глава Чечни отметил, что в ближайшее время дополнительные подразделения чеченского спецназа прибудут в места дислокации на Украине.

Ранее Рамзан Кадыров объявил о переброске чеченских военнослужащих в самые горячие точки Украины.