Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта
Президент России Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта, сообщает ряд СМИ.
По словам российского лидера, Кадыров является примером истинного, самоотверженного и бескорыстного служения своему Отечеству и народу.
Глава парламента республики Магомед Даудов написал в своих социальных сетях поздравления после подписания Путиным указа о присвоении главе Чечни воинского звания. При этом на сайте Кремле указ о новом звании Кадырова пока не опубликовали.
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