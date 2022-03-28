Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта, сообщает ряд СМИ.

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По словам российского лидера, Кадыров является примером истинного, самоотверженного и бескорыстного служения своему Отечеству и народу.

Глава парламента республики Магомед Даудов написал в своих социальных сетях поздравления после подписания Путиным указа о присвоении главе Чечни воинского звания. При этом на сайте Кремле указ о новом звании Кадырова пока не опубликовали.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ПолитикаРоссияЧечняРамзан КадыровВладимир Путин
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