Ракова назвала уровень заболеваемости «омикроном» в Москве

По её словам, 80% выявленных в городе случаев COVID-19 приходится именно на новый вариант. При этом она отметила, что «омикрон» реже вызывает пневмонию и не доминирует в госпитализации.

«В Москве растёт заболеваемость... мы ежедневно фиксируем антирекорды как по количеству вновь выявленных случаев, так и по процентам роста», - добавила заммэра.

Ранее в Сеченовском университете в Москве стартовало исследование комбинированной векторной вакцины от коронавируса в форме назального спрея.