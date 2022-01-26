Ракова назвала уровень заболеваемости «омикроном» в Москве
Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» уже уверено доминирует в столице, сообщает РИА Новости.
По её словам, 80% выявленных в городе случаев COVID-19 приходится именно на новый вариант. При этом она отметила, что «омикрон» реже вызывает пневмонию и не доминирует в госпитализации.
«В Москве растёт заболеваемость... мы ежедневно фиксируем антирекорды как по количеству вновь выявленных случаев, так и по процентам роста», - добавила заммэра.
Ранее в Сеченовском университете в Москве стартовало исследование комбинированной векторной вакцины от коронавируса в форме назального спрея.
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