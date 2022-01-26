Ракова назвала уровень заболеваемости «омикроном» в Москве

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» уже уверено доминирует в столице, сообщает РИА Новости.

Более шести миллионов москвичей прошли вакцинацию от COVID-19

По её словам, 80% выявленных в городе случаев COVID-19 приходится именно на новый вариант. При этом она отметила, что «омикрон» реже вызывает пневмонию и не доминирует в госпитализации.

«В Москве растёт заболеваемость... мы ежедневно фиксируем антирекорды как по количеству вновь выявленных случаев, так и по процентам роста», - добавила заммэра.

Ранее в Сеченовском университете в Москве стартовало исследование комбинированной векторной вакцины от коронавируса в форме назального спрея.

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ФОТО: РИА Новости/Денис Гришкин
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусМосква
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