Клинические исследования назальной вакцины от COVID-19 стартовали в Москве
Исследование комбинированной векторной вакцины от коронавируса в форме назального спрея стартовали в Сеченовском университете, сообщает пресс-служба московского правительства.
В сообщении говорится, что по механизму иммунного ответа новый препарат, разработанный в НИЦЭМ им. Гамалеи, не отличается от вакцин с другим способом введения.
«В активную фазу исследования... планируется включить 400 участников, которые получат сертификат о вакцинации, QR-код и денежное вознаграждение», - отметили в мэрии
В пресс-службе добавили, что Сеченовский университет продолжает набор добровольцев, в исследование планируется включить 400 участников.
Ранее глава Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург призвал россиян вакцинировать своих детей от COVID-19, сообщает «Свободная пресса».
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