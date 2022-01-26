Клинические исследования назальной вакцины от COVID-19 стартовали в Москве

В сообщении говорится, что по механизму иммунного ответа новый препарат, разработанный в НИЦЭМ им. Гамалеи, не отличается от вакцин с другим способом введения.

«В активную фазу исследования... планируется включить 400 участников, которые получат сертификат о вакцинации, QR-код и денежное вознаграждение», - отметили в мэрии

В пресс-службе добавили, что Сеченовский университет продолжает набор добровольцев, в исследование планируется включить 400 участников.

Ранее глава Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург призвал россиян вакцинировать своих детей от COVID-19, сообщает «Свободная пресса».