Более шести миллионов москвичей прошли вакцинацию от COVID-19

Прививку от коронавируса сделали уже более шести миллионов москвичей, ревакцинацию прошли около миллиона горожан, сообщает пресс-служба мэра Москвы.

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов

В сообщении говорится, что вакцинация остаётся самой действенной защитой от COVID-19. Записаться на прививку можно в 100 центров вакцинации.

«Тем, кто сделал прививку более полугода назад, нужно ревакцинироваться», - добавили в пресс-службе.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что за прошедшие сутки в стране выявили 74 692 новых случая инфекции, в том числе 19 856 случаев - в Москве, сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:МоскваКоронавирусВакцинация
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