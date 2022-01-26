Более шести миллионов москвичей прошли вакцинацию от COVID-19

В сообщении говорится, что вакцинация остаётся самой действенной защитой от COVID-19. Записаться на прививку можно в 100 центров вакцинации.

«Тем, кто сделал прививку более полугода назад, нужно ревакцинироваться», - добавили в пресс-службе.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что за прошедшие сутки в стране выявили 74 692 новых случая инфекции, в том числе 19 856 случаев - в Москве, сообщает RT.