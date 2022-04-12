Бочкарев: Перинатальный центр мощностью 130 коек в Коммунарке ввели в эксплуатацию
Перинатальный центр мощностью 130 коек в поселке Коммунарка — один из корпусов нового Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» — введен в эксплуатацию. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Общая площадь корпуса, построенного в рамках второй очереди, составляет более 22,4 тыс. кв. м. С его открытием в "новой" Москве появится первый акушерский стационар», — приводит слова заммэра пресс-служба московского комплекса градостроительной политики и строительства.
Новое пятиэтажное здание располагается по адресу: ул. Сосенский Стан, вл. 10/1. Здесь разместятся приемное отделение с экстренным оперблоком, два акушерских отделения совместного пребывания матери и ребенка на 100 коек, а также отделение патологии беременности на 30 коек. В центре будут действовать отделения реанимации новорожденных, анестезиологии и реаниматологии, родовое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация и отделение вспомогательных репродуктивных технологий.
Бочкарев добавил, что в Коммунарке продолжается возведение детского стационара, объект готов более чем наполовину.
В свою очередь глава комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко сообщил, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина уделяется особое внимание качеству работ на строящихся в городе соцобъектах.
«На всех этапах строительства к проверкам привлекался Центр экспертиз (ГБУ ЦЭИИС), специалисты которого выполнили целый ряд лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов», — подчеркнул Войстратенко.
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