Ракова: ежедневно в Москве госпитализируют порядка 30 детей с коронавирусом
Ежедневно в Москве госпитализируют от 25 до 30 детей с коронавирусом из-за более агрессивного дельта-штамма, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Если раньше госпитализация ребенка была крайне редкой ситуацией, то теперь в день мы госпитализируем с COVID-19 от 25 до 30 детей», — отметила заммэра в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, при дельта-штамме дети болеют гораздо чаще и сильнее. Госпитализация увеличилась из-за того, что нынешний штамм коронавируса более агрессивный и заразный.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов ранее рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как холодная погода скажется на заболеваемости коронавирусом.
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