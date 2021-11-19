Ракова: ежедневно в Москве госпитализируют порядка 30 детей с коронавирусом

Ежедневно в Москве госпитализируют от 25 до 30 детей с коронавирусом из-за более агрессивного дельта-штамма, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Если раньше госпитализация ребенка была крайне редкой ситуацией, то теперь в день мы госпитализируем с COVID-19 от 25 до 30 детей», — отметила заммэра в эфире телеканала «Россия 24».