Власти Москвы рассказали о снижении заболеваемости коронавирусом на 50%
Заболеваемость коронавирусом в Москве после окончания нерабочих дней снизилась на 50%. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-24».
Как отметила заммэра, с момента окончания нерабочих дней зафиксировано снижение числа госпитализаций на 45%, пишет RT.
«На сегодняшний день удалось освободить 1,4 тыс. коек. Если такая тенденция продолжится на следующей неделе, то мы можем вернуть в нормальную работу ряд корпусов обычных городских больниц и больше не использовать их в ковиде», — подчеркнула Ракова.
В то же время заммэра предупредила, что ситуация с COVID-19 в городе может в любой момент измениться. В связи с этим Ракова призвала граждан вакцинироваться и продолжать соблюдать меры безопасности.
Ранее Ракова рассказала, что ревакцинацию от коронавируса прошли 50% ранее привитых москвичей, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
- В Минтруде изменят правила предоставления выплат для семей с низкими доходами
- В Совете Федерации оценили резолюцию США о президенте России
- Власти Москвы рассказали о снижении заболеваемости коронавирусом на 50%
- На Филиппинах разрешили въезд вакцинированным от COVID-19 туристам
- Опрос: 53% студентов-айтишников хотят уехать из России
- Климкин: Киев в шаге от потери Донбасса
- В Конгрессе США предложили не признавать Путина президентом после 2024 года
- СМИ: Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову подключили к ИВЛ
- На Украине заявили, что слова посла о голодоморе повлияют на запуск «Северного потока-2»
- Генеральный прокурор РФ посетил строящийся космодром Восточный
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru