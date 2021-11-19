Власти Москвы рассказали о снижении заболеваемости коронавирусом на 50%

Заболеваемость коронавирусом в Москве после окончания нерабочих дней снизилась на 50%. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-24».

Инфекционист назвал достаточный уровень антител для защиты от COVID-19

Как отметила заммэра, с момента окончания нерабочих дней зафиксировано снижение числа госпитализаций на 45%, пишет RT.

«На сегодняшний день удалось освободить 1,4 тыс. коек. Если такая тенденция продолжится на следующей неделе, то мы можем вернуть в нормальную работу ряд корпусов обычных городских больниц и больше не использовать их в ковиде», — подчеркнула Ракова.

В то же время заммэра предупредила, что ситуация с COVID-19 в городе может в любой момент измениться. В связи с этим Ракова призвала граждан вакцинироваться и продолжать соблюдать меры безопасности.

Ранее Ракова рассказала, что ревакцинацию от коронавируса прошли 50% ранее привитых москвичей, пишет РИА ФАН.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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