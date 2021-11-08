«Холодный COVID»: Вирусолог объяснил, как грядущие холода скажутся на коронавирусе
Количество тяжелых форм заболевания коронавирусом удвоилось, при этом нет ни одного стопроцентного симптома, сказал НСН Георгий Викулов.
Приход холодов сразу не скажется на заболеваемости коронавирусом, однако число тяжелых случаев в 2021 году в два раза больше, чем в предыдущем, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Ранее в МЧС предупредили, что в ночь на 9 ноября в Москве ожидается мокрый снег с дождем, ветром и минусовые температуры, а во вторник похолодание продолжится.
«Сразу мы не увидим изменений в характере заболеваемости коронавирусом. То что при перестройке климата и похолодании увеличивается частота респираторных и простудных заболеваний, - это прописная истина, так что число людей с простудными заболеваниями может увеличиться. Ковид может протекать в виде ОРВИ, ОРВИ может быть без ковида, в зависимости от тяжести течения и особенностей человека могут быть осложнения. В текущем году тяжелых форм коронавируса в два раза больше, чем в прошлом, если говорить про долевое распределение по тяжести течения. А ОРВИ по-разному протекает – в легкой, средне-тяжелой и тяжелой форме», - сказал Викулов
Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что симпотмы коронавируса изменились и все больше напоминают ОРВИ или грипп. Многие пациенты заявляют о насморке и боли в горле, а потеря обоняния и вкуса отошли на второй план.
«Нет, это не осложняет процесс распознавания коронавируса, потому что нет ни одного стопроцентного симптома», - сказал в этой связи собеседник «Радиоточки НСН».
Как отмечал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, с 9 ноября в Москву придет похолодание, при этом во второй половине дня температура будет опускаться до 2-4 градусов мороза.
Со своей стороны, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что к 15 ноября, Москву накроют снегопады. По его словам, в ближайшую среду ожидаются первые «ощутимые морозцы». Впервые среднесуточная осенняя температура упадет ниже нуля, что является «признаком метеорологической зимы».
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