«Холодный COVID»: Вирусолог объяснил, как грядущие холода скажутся на коронавирусе

«Сразу мы не увидим изменений в характере заболеваемости коронавирусом. То что при перестройке климата и похолодании увеличивается частота респираторных и простудных заболеваний, - это прописная истина, так что число людей с простудными заболеваниями может увеличиться. Ковид может протекать в виде ОРВИ, ОРВИ может быть без ковида, в зависимости от тяжести течения и особенностей человека могут быть осложнения. В текущем году тяжелых форм коронавируса в два раза больше, чем в прошлом, если говорить про долевое распределение по тяжести течения. А ОРВИ по-разному протекает – в легкой, средне-тяжелой и тяжелой форме», - сказал Викулов

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что симпотмы коронавируса изменились и все больше напоминают ОРВИ или грипп. Многие пациенты заявляют о насморке и боли в горле, а потеря обоняния и вкуса отошли на второй план.

«Нет, это не осложняет процесс распознавания коронавируса, потому что нет ни одного стопроцентного симптома», - сказал в этой связи собеседник «Радиоточки НСН».