Ракова: Более 5,7 млн москвичей привились против COVID-19 за год

Более 5,7 млн человек привились против коронавирусной инфекции в Москве за год. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, свыше 680 тысяч москвичей прошли повторную вакцинацию.

Вирусолог рассказал, как изменится список противопоказаний к вакцинации

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечал, что усилий по вакцинации россиян все еще недостаточно для улучшения эпидобстановки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: picuki.com/akademicheskiymedia
ТЕГИ:ВакцинацияМоскваРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры