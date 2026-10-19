Военэксперт Матвийчук объяснил, как ВС РФ обошли оборонительный рубеж в Доброполье
Вооружённые силы Украины (ВСУ) оставили оборонительный рубеж в Доброполье из-за дефицита личного состава, боеприпасов и тяжелой техники. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По его словам, именно это позволило российским войскам обойти этот рубеж и создать предпосылки для бегства украинских военных.
Матвийчук отметил, что Доброполье открывает путь на фронтальные дороги, ведущие к Краматорску и Славянску, отметил эксперт.
«То есть это такой прыжок в будущее, который, я полагаю, в ближайшее время должен привести нас к захвату этих городов», — заключил эксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что освобождение Донецкой народной республики (ДНР) остаётся одной из главных задач, стоящих перед российской армией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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