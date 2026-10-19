Военэксперт Матвийчук объяснил, как ВС РФ обошли оборонительный рубеж в Доброполье

Вооружённые силы Украины (ВСУ) оставили оборонительный рубеж в Доброполье из-за дефицита личного состава, боеприпасов и тяжелой техники. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Армия России освободила Омельник в Запорожской области

По его словам, именно это позволило российским войскам обойти этот рубеж и создать предпосылки для бегства украинских военных.

Матвийчук отметил, что Доброполье открывает путь на фронтальные дороги, ведущие к Краматорску и Славянску, отметил эксперт.

«То есть это такой прыжок в будущее, который, я полагаю, в ближайшее время должен привести нас к захвату этих городов», — заключил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что освобождение Донецкой народной республики (ДНР) остаётся одной из главных задач, стоящих перед российской армией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФДонбассСпецоперацияУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры