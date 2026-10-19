В Минфине опровергли слухи о введении акциза на конфеты
Информация о том, что Министерство финансов РФ якобы предложило ввести акциз на конфеты, не соответствует действительности. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов.
Ранее в СМИ появились сообщения, что отмену льготного НДС для сахара и ввод акциза для конфет попали в пакет обсуждаемых предложений к форуму «Деловой России» с участием президента РФ Владимира Путина.
«Минфин таких предложений не готовит и не предлагал», — цитирует чиновника RT.
Ранее директор Рижского рынка в Москве Павел Быков опроверг информацию о его сносе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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