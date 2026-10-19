В Минфине опровергли слухи о введении акциза на конфеты

Ранее в СМИ появились сообщения, что отмену льготного НДС для сахара и ввод акциза для конфет попали в пакет обсуждаемых предложений к форуму «Деловой России» с участием президента РФ Владимира Путина.

«Минфин таких предложений не готовит и не предлагал», — цитирует чиновника RT.

Ранее директор Рижского рынка в Москве Павел Быков опроверг информацию о его сносе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».