В Минфине опровергли слухи о введении акциза на конфеты

Информация о том, что Министерство финансов РФ якобы предложило ввести акциз на конфеты, не соответствует действительности. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

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Ранее в СМИ появились сообщения, что отмену льготного НДС для сахара и ввод акциза для конфет попали в пакет обсуждаемых предложений к форуму «Деловой России» с участием президента РФ Владимира Путина.

«Минфин таких предложений не готовит и не предлагал», — цитирует чиновника RT.

Ранее директор Рижского рынка в Москве Павел Быков опроверг информацию о его сносе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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