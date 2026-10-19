Россиянам рассказали о новых способах мошенников узнать персональные данные

По его словам, аферисты стали чаще использовать схемы, предусматривающие звонок со стороны потенциальной жертвы. Например, гражданин получает в мессенджерах сообщения с символикой ФНС о налоговом долге и ссылкой для проверки.

На открывшейся странице человеку демонстрируют шесть цифр, которые просят перепечатать в соседнее поле. Затем на сайте появляется сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах», а перепечатанные цифры - якобы перехваченный мошенниками код подтверждения из СМС, которого на самом деле не было.

«Человек просто перепечатал цифры и теперь уверен, что сам помог взломщикам. Номер поддержки ему дают, чтобы он позвонил сам, ведь фильтры операторов проверяют входящие вызовы», — указал эксперт.

Также Келлерманн предупредил о поддельных сайтах для проверки госслужащих, а распостраняющийся в мессенджерах якобы официальный антивирус киберполиции - тоже обман, так как МВД таких программ не создаёт.

Ранее в Роскачестве предупредили, что мошенники создают фейковые маркетплейсы с большими скидками на товары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

