В московском метро мужчина напал на пассажира с канцелярским ножом

В переходе станции «Электрозаводская» в Москве мужчина напал на пассажира с канцелярским ножом. Об этом сообщили представители прокуратуры столичного метрополитена.

В Солнечногорске неизвестный с ножом напал на двух прохожих

По данным ведомства, злоумышленник нарушил общественный порядок и из хулиганских побуждений ударил 31-летнего потерпевшего несколько раз кулаком по голове и канцелярским ножом. Он причинил телесные повреждения и скрылся.

Позже правоохранители нашли его. Пострадавшему оказали медпомощь.

Мужчине предъявили обвинение по статье о хулиганстве и заключили под стражу. Ситуация остается на контроле прокуратуры.

Ранее в Балашихе горожанин с ножом напал на врачей и полицейских.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:МоскваПрокуратураМосковское МетроНападение

Горячие новости

Все новости

партнеры