В московском метро мужчина напал на пассажира с канцелярским ножом

По данным ведомства, злоумышленник нарушил общественный порядок и из хулиганских побуждений ударил 31-летнего потерпевшего несколько раз кулаком по голове и канцелярским ножом. Он причинил телесные повреждения и скрылся.



Позже правоохранители нашли его. Пострадавшему оказали медпомощь.



Мужчине предъявили обвинение по статье о хулиганстве и заключили под стражу. Ситуация остается на контроле прокуратуры.



Ранее в Балашихе горожанин с ножом напал на врачей и полицейских.

