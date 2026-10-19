В московском метро мужчина напал на пассажира с канцелярским ножом
В переходе станции «Электрозаводская» в Москве мужчина напал на пассажира с канцелярским ножом. Об этом сообщили представители прокуратуры столичного метрополитена.
По данным ведомства, злоумышленник нарушил общественный порядок и из хулиганских побуждений ударил 31-летнего потерпевшего несколько раз кулаком по голове и канцелярским ножом. Он причинил телесные повреждения и скрылся.
Позже правоохранители нашли его. Пострадавшему оказали медпомощь.
Мужчине предъявили обвинение по статье о хулиганстве и заключили под стражу. Ситуация остается на контроле прокуратуры.
Ранее в Балашихе горожанин с ножом напал на врачей и полицейских.
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