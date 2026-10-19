Россиянам объяснили, почему не стоит платить детям за хорошие оценки

По его словам, ребенок может начать воспринимать учебу как услугу. В результате единственным стимулом посещать школу становятся деньги, а интерес к процессу обучения отходит.

«Важно, чтобы ребенок мог ответить себе не только на вопрос «Что я получу за пятерку?», но и на другой: «Что я теперь умею, чего раньше не умел?» Именно так он начинает видеть ценность собственных знаний и усилий», - отметил эксперт.

Ахмадуллин добавил, что карманные деньги отменять не обязательно, так как благодаря им ребенок может научиться планировать расходы и распоряжаться бюджетом. Главное — не делать их оплатой за отметки.

Ранее эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин указал, что для развития ребенка не хватает только лишь учебы, творчества и спорта - должны быть и навыки обращения с деньгами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

