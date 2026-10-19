Ответ за слова: Как написать отзыв и не получить за него иск в суд
Чтобы не получить иск об ущербе деловой репутации, потребителю следует хорошо подумать над тем, какой отзыв он хочет написать, заявил НСН Алексей Койтов.
Интернет все стерпит – это устаревшее заблуждение, даже самый эмоциональный отзыв рассерженного покупателя должен быть взвешен автором перед публикацией, сказал НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
На россиян, которые пишут негативные отзывы на услуги в интернете, могут подать в суд и им придется отвечать за свои слова. Как объяснил «Абзацу» юрист Александр Манько, такой случай уже произошел в 2024 году, когда клиент стоматологической клиники в отзыве назвал врачей калеками и обвинил в удалении не того зуба. В суде автор отзыва не смог подтвердить свои слова медицинской экспертизой, в результате его обязали удалить комментарий, а также выписали штраф на 150 тысяч рублей за вред деловой репутации. По словам Койтова, чтобы не попасть в аналогичную ситуацию людям стоит хорошенько подумать, прежде чем начать писать отзыв.
«За слова надо отвечать. Ведь парадокс в том, что у нас почему-то до сих пор присутствует заблуждение, что интернет стерпит все. Но это не так. Я всегда всем говорю: представьте, что вы вышли на центральную площадь и хотите сделать что-то, что собираетесь сделать в интернете. Если вы в реальной жизни на этой площади готовы это сделать, то можно и в интернете. Если не готовы, то воздержитесь и там. Ругаться на кого-то, оставлять не соответствующие действительности отзывы – это нельзя делать. Рано или поздно за это придется нести ответственность», - объясняет Койтов.
Он также отметил, что реакция может быть эмоциональной. Но при этом она всегда должна быть еще и взвешенной.
«Как у нас потребители некоторые не могут сдержаться от эмоциональной реакции в пункте выдачи заказа, и переходят грани не только морально-этические, но иногда и преступают закон и совершают преступления, за что привлекаются к административной или уголовной ответственности. То же самое должно происходить и в интернете. О чем надо подумать? А уверены ли вы, что в случае встречного вопроса вы сможете обосновать заявление, которое сделали? Если вы пишете, что вам вкус не понравился, то это оценочное суждение, его ничем подтверждать не надо. Запах, еще что-то. Все что касается личного восприятия человека и является его оценочным суждением. За это к ответу призвать невозможно. Но если человек пишет, что это подделка, контрафакт, фальсификат, плохого качестве, опасный, содержит запрещенные ингредиенты – любой факт, выходящий за рамки оценочного, должен быть, в случае чего, подтвержден», - сказал собеседник НСН.
По мнению Койтова, опытные пользователи всегда тщательно подбирают формулировки.
«Как грамотные потребители могут написать: “Мне кажется, что этот товар неоригинальный”, или “По моим ощущениям”. Это его личное ощущение. А если он пишет просто: “товар неоригинальный”, то это уже констатация факта, утверждение, которое порочит честь и достоинства продавца, из-за которого он может обратиться в суд. Человек должен быть уверен, что за каждое слово, которое он напишет, сможет ответить и сможет его подтвердить. И если это, условно, сломанный ноготь, то должен быть свидетель, или фотографию сделать и при себе оставить, чтобы в случае чего достать», - посоветовал Койтов.
Ранее в Союзе потребителей объяснили НСН, почему россиянам продают фальсификат.
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