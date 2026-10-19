«За слова надо отвечать. Ведь парадокс в том, что у нас почему-то до сих пор присутствует заблуждение, что интернет стерпит все. Но это не так. Я всегда всем говорю: представьте, что вы вышли на центральную площадь и хотите сделать что-то, что собираетесь сделать в интернете. Если вы в реальной жизни на этой площади готовы это сделать, то можно и в интернете. Если не готовы, то воздержитесь и там. Ругаться на кого-то, оставлять не соответствующие действительности отзывы – это нельзя делать. Рано или поздно за это придется нести ответственность», - объясняет Койтов.

Он также отметил, что реакция может быть эмоциональной. Но при этом она всегда должна быть еще и взвешенной.

«Как у нас потребители некоторые не могут сдержаться от эмоциональной реакции в пункте выдачи заказа, и переходят грани не только морально-этические, но иногда и преступают закон и совершают преступления, за что привлекаются к административной или уголовной ответственности. То же самое должно происходить и в интернете. О чем надо подумать? А уверены ли вы, что в случае встречного вопроса вы сможете обосновать заявление, которое сделали? Если вы пишете, что вам вкус не понравился, то это оценочное суждение, его ничем подтверждать не надо. Запах, еще что-то. Все что касается личного восприятия человека и является его оценочным суждением. За это к ответу призвать невозможно. Но если человек пишет, что это подделка, контрафакт, фальсификат, плохого качестве, опасный, содержит запрещенные ингредиенты – любой факт, выходящий за рамки оценочного, должен быть, в случае чего, подтвержден», - сказал собеседник НСН.

По мнению Койтова, опытные пользователи всегда тщательно подбирают формулировки.

«Как грамотные потребители могут написать: “Мне кажется, что этот товар неоригинальный”, или “По моим ощущениям”. Это его личное ощущение. А если он пишет просто: “товар неоригинальный”, то это уже констатация факта, утверждение, которое порочит честь и достоинства продавца, из-за которого он может обратиться в суд. Человек должен быть уверен, что за каждое слово, которое он напишет, сможет ответить и сможет его подтвердить. И если это, условно, сломанный ноготь, то должен быть свидетель, или фотографию сделать и при себе оставить, чтобы в случае чего достать», - посоветовал Койтов.

Ранее в Союзе потребителей объяснили НСН, почему россиянам продают фальсификат.

