Госдума приняла законопроект о компенсации за задержку пенсии после перерасчета
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает индексацию страховых пенсий, если пенсионеры получили её с задержкой после решения суда. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Алексей Говырин.
Он пояснил, что речь идет о ситуациях, когда человек добился назначения или перерасчета пенсии, а также выплаты недополученных за прошлое время денег, однако исполнение решения суда затянулось.
По его словам, дополнительная индексация направлена на компенсацию инфляции. В итоге пенсионер получает не только причитающуюся доплату за прошлые годы, но и деньги за задержку ее перечисления.
«Пенсионерам, которые только обращаются в суд за перерасчетом, полезно сразу указать весь период недоплаты, потребовать начисления и выплаты причитающихся сумм, представить расчеты или попросить суд истребовать их у Соцфонда», — добавил Говырин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что средства граждан России в пенсионных фондах должны быть «железобетонно» защищены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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