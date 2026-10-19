Госдума приняла законопроект о компенсации за задержку пенсии после перерасчета

Он пояснил, что речь идет о ситуациях, когда человек добился назначения или перерасчета пенсии, а также выплаты недополученных за прошлое время денег, однако исполнение решения суда затянулось.

По его словам, дополнительная индексация направлена на компенсацию инфляции. В итоге пенсионер получает не только причитающуюся доплату за прошлые годы, но и деньги за задержку ее перечисления.

«Пенсионерам, которые только обращаются в суд за перерасчетом, полезно сразу указать весь период недоплаты, потребовать начисления и выплаты причитающихся сумм, представить расчеты или попросить суд истребовать их у Соцфонда», — добавил Говырин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что средства граждан России в пенсионных фондах должны быть «железобетонно» защищены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



