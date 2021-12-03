Вирусолог рассказал, как изменится список противопоказаний к вакцинации

В перечень противопоказаний к прививкам от коронавируса могут быть внесены коррективы, связанные с уровнем антител, сообщил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Ранее стало известно, что Минздрав разрабатывает обновленные рекомендации по вакцинации. По данным «Известий», список противопоказаний к вакцинации от коронавируса может быть расширен уже в середине декабря.

СМИ: Минздрав расширит список противопоказаний к вакцинации от COVID-19

«В настоящее время идёт обсуждение вопроса о возможном внесении в перечень противопоказаний некоторых корректив, связанных с уровнем антител. Однако окончательное решение еще не принято», - сказал Викулов в эфире «Радио 1».

При этом он отметил, что говорить о расширении списка противопоказаний не совсем корректно.

«Речь, скорее, идет о детализации этих противопоказаний и разделении их на временные и постоянные», - пояснил вирусолог.

Со своей стороны, иммунолог Владимир Болибок назвал нецелесообразным расширение списка противопоказаний, касающихся аллергологии.

По его мнению, постоянный медотвод необходимо давать пациентам с отеком Квинке, анафилактическим шоком и тяжелой крапивницей, а больным аллергическим дерматитом, ринитом или бронхиальной астмой достаточно и временного.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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