Вирусолог рассказал, как изменится список противопоказаний к вакцинации
В перечень противопоказаний к прививкам от коронавируса могут быть внесены коррективы, связанные с уровнем антител, сообщил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Ранее стало известно, что Минздрав разрабатывает обновленные рекомендации по вакцинации. По данным «Известий», список противопоказаний к вакцинации от коронавируса может быть расширен уже в середине декабря.
«В настоящее время идёт обсуждение вопроса о возможном внесении в перечень противопоказаний некоторых корректив, связанных с уровнем антител. Однако окончательное решение еще не принято», - сказал Викулов в эфире «Радио 1».
При этом он отметил, что говорить о расширении списка противопоказаний не совсем корректно.
«Речь, скорее, идет о детализации этих противопоказаний и разделении их на временные и постоянные», - пояснил вирусолог.
Со своей стороны, иммунолог Владимир Болибок назвал нецелесообразным расширение списка противопоказаний, касающихся аллергологии.
По его мнению, постоянный медотвод необходимо давать пациентам с отеком Квинке, анафилактическим шоком и тяжелой крапивницей, а больным аллергическим дерматитом, ринитом или бронхиальной астмой достаточно и временного.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+32 930 / сут.
Умерли
32 930+-244 710 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+36 514 / сут.
- Bloomberg связало дело Сачкова с передачей данных о российских хакерах
- «Балтика» заявила о катастрофе на рынке пива
- Байден заявил о разработке инициатив по защите Украины от России
- США не выдает визу генконсулу РФ уже больше полугода
- Сын Боярского возглавил отделение «Единой России» в Петербурге
- Стартовали продажи билетов на поезда между Россией и Финляндией
- «Эмиграция»: Элджей не явился на суд и опубликовал «говорящий» пост
- Путин и Эрдоган обсудили турецко-российские отношения
- Норвежец Клебо победил на этапе Кубка мира по лыжным гонкам
- СМИ: депутатам от ЕР вручили методички для споров с антипрививочниками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru