«К сожалению, у некоторых адептов марксистской идеологии совершенно куриная память и они не помнят, что Санкт-Петербург до того, как быть названным в честь никогда не жившего здесь гражданина Ульянова (Владимир Ленин. – Прим. НСН), был Санкт-Петербургом и основан был как Санкт-Петербург. Я понимаю, что им там с Платошкиным (Николай Платошкин, председатель общественного движения «За новый социализм». – Прим. НСН) заняться нечем, но хочется предложить гражданке генерировать более полезные инициативы для жителей города и страны в целом. Они уже напереименовывались. У нас уже и так благодаря их лидерам был переименован Невский проспект в честь каких-то пролетариев. Устали очищать после их наследия наш город. Хочу также напомнить, что идея переименования и возвращения городу исторического имени была рассмотрена на референдуме тогда еще в Ленинграде, при большевиках. И тогда люди в большинстве своем высказались за возвращение городу исторического имени Санкт-Петербург», —рассказал он.

Ранее Милонов поспорил с сенатором Людмилой Нарусовой, которая попросила спасти Александровскую колонну в Петербурге от рок-концертов и байкеров. По словам Милонова, Александровская колонна Петербурга видела многое, однако ни байкеры, ни военная техника ей не вредят, а жители города привыкли и рады постоянным культурным событиям и мероприятиям в центре города. Об этом он заявил НСН.

