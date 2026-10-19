Милонов назвал глупостью идею переименовать Санкт-Петербург в Ленинград
Идея возвращения городу исторического имени была рассмотрена на референдуме еще Ленинграде, и тогда люди высказались за возвращение городу исторического имени Санкт-Петербург, заявил НСН Виталий Милонов.
Депутат Госдумы Виталий Милонов напомнил НСН, что Санкт-Петербург носит сейчас свое историческое название, так что предлагать переименовывать его в Ленинград крайне глупо.
Депутат Госдумы Анжелика Глазкова предложила вернуть Санкт-Петербургу название Ленинград. Парламентарий захотела законодательно закрепить в России статус городов, имеющих звание «Город-герой». В таком случае они носят названия, которые они носили в период Великой Отечественной войны, а их переименование не допускается. «Довольно странно было бы говорить о "блокаде Санкт-Петербурга" или о "Волгоградской битве". Между тем героизм защитников и жителей именно Ленинграда известен всему миру», — отметила Глазкова в пояснительной записке. Милонов раскрыл, почему идея абсурдна.
«К сожалению, у некоторых адептов марксистской идеологии совершенно куриная память и они не помнят, что Санкт-Петербург до того, как быть названным в честь никогда не жившего здесь гражданина Ульянова (Владимир Ленин. – Прим. НСН), был Санкт-Петербургом и основан был как Санкт-Петербург. Я понимаю, что им там с Платошкиным (Николай Платошкин, председатель общественного движения «За новый социализм». – Прим. НСН) заняться нечем, но хочется предложить гражданке генерировать более полезные инициативы для жителей города и страны в целом. Они уже напереименовывались. У нас уже и так благодаря их лидерам был переименован Невский проспект в честь каких-то пролетариев. Устали очищать после их наследия наш город. Хочу также напомнить, что идея переименования и возвращения городу исторического имени была рассмотрена на референдуме тогда еще в Ленинграде, при большевиках. И тогда люди в большинстве своем высказались за возвращение городу исторического имени Санкт-Петербург», —рассказал он.
Ранее Милонов поспорил с сенатором Людмилой Нарусовой, которая попросила спасти Александровскую колонну в Петербурге от рок-концертов и байкеров. По словам Милонова, Александровская колонна Петербурга видела многое, однако ни байкеры, ни военная техника ей не вредят, а жители города привыкли и рады постоянным культурным событиям и мероприятиям в центре города. Об этом он заявил НСН.
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