Вассерман поспорил с РПЦ о тату с Девой Марией и оружием
Вахтанг Кипшидзе заявил НСН, что лик Девы Марии не может стоять вместе с изображением оружия, а Анатолий Вассерман считает, что нужно раскрыть, на основе чего экспертиза признала это тату оскорбительным для чувств верующих.
Образ Девы Марии никак не сочетается с символикой оружия и к тому же нет никакого догматического объяснения, которым бы можно было оправдать соседство этих двух символов. Об этом НСН рассказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Тату-мастеру из Перми грозит до года колонии за рисунок с Девой Марией. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. 24-летняя Екатерина набила клиентке татуировку с образом, напоминающим Деву Марию с нимбом из оружия, и опубликовала фото в соцсетях. Спустя год на работу пожаловались, а экспертиза признала ее оскорбительной для верующих. Дело расследуют по статье об оскорблении чувств верующих.
«Конечно, образ Девы Марии никак не сосчитается с какими-то средствами вооружения и символами оружия. Поэтому, конечно, какого-то догматического или иконописного объяснения мы тут не видим. И, конечно, подобного рода татуировки не вызывают у нас никакого понимания. Другое дело, что если по каким-то причинам этот мастер и его заказчик действовали по незнанию, то мы всех призываем к принесению извинений верующим и задействованию механизма деятельного раскаяния, предусмотренного уголовным законодательством», — рассказал он.
При этом Вассерман вспомнил о понятии «заведомый ябедник», которое существовало ранее и посетовал, что сейчас его нет в законодательстве.
«В любом случае, полиция не может отвергнуть какое-то обращение до его рассмотрения. Замечу, что до 1864 года в законах Российской империи было такое понятие «заведомый ябедник». То есть, если человек подавал много заявлений и обвинений, которые в дальнейшем не подтверждались, то его могли признать «заведомым ябедником». В современном законодательстве такого понятия нет. И на мой взгляд, совершенно зря», — подытожил он.
Ранее иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) заявил, что православная церковь не запрещает татуировки. Также отец Феодорит добавил, что одобрения татутировок тоже нет, так как «Господь создал человека таким, как он есть», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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