Образ Девы Марии никак не сочетается с символикой оружия и к тому же нет никакого догматического объяснения, которым бы можно было оправдать соседство этих двух символов. Об этом НСН рассказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Тату-мастеру из Перми грозит до года колонии за рисунок с Девой Марией. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. 24-летняя Екатерина набила клиентке татуировку с образом, напоминающим Деву Марию с нимбом из оружия, и опубликовала фото в соцсетях. Спустя год на работу пожаловались, а экспертиза признала ее оскорбительной для верующих. Дело расследуют по статье об оскорблении чувств верующих.

«Конечно, образ Девы Марии никак не сосчитается с какими-то средствами вооружения и символами оружия. Поэтому, конечно, какого-то догматического или иконописного объяснения мы тут не видим. И, конечно, подобного рода татуировки не вызывают у нас никакого понимания. Другое дело, что если по каким-то причинам этот мастер и его заказчик действовали по незнанию, то мы всех призываем к принесению извинений верующим и задействованию механизма деятельного раскаяния, предусмотренного уголовным законодательством», — рассказал он.