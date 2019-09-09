Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову до 6 ноября
Басманный суд Москвы арестовал напавшего на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову Бахыта Карабалаева до 6 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что мужчина признал вину в совершении преступления и объяснил мотивы своего поступка. Карабалаев подчеркнул, что дом для разбойного нападения он выбрал случайно и нечего не знал о том, кто является его хозяевами.
Как напоминает «Свободная пресса», инцидент произошел в ночь на 6 сентября в Подмосковье. Неизвестный в маске проник в дом председателя Центральной избирательной комиссии РФ через окно. Злоумышленник несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером, после чего скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «разбой, совершенный с проникновением в жилище».
В скором времени подозреваемый был задержан. Им оказался нигде не работающий уроженец Казахстана.
Позже глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что могла бы дать мужчине, который на нее напал, работу. По её словам, он мог бы подработать, например, дворником.
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