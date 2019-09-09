Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову до 6 ноября

Как напоминает «Свободная пресса», инцидент произошел в ночь на 6 сентября в Подмосковье. Неизвестный в маске проник в дом председателя Центральной избирательной комиссии РФ через окно. Злоумышленник несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером, после чего скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «разбой, совершенный с проникновением в жилище».

В скором времени подозреваемый был задержан. Им оказался нигде не работающий уроженец Казахстана.

Позже глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что могла бы дать мужчине, который на нее напал, работу. По её словам, он мог бы подработать, например, дворником.



