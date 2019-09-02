Суд отказался лишать родительских прав за выход с детьми на митинг

Двум столичным семьям сохранены родительские права, которых их предлагалось лишить в связи с приходом на несогласованные акции этим летом в Москве с малолетними детьми. Суды отказали в удовлетворении соответствующих исков прокуратуре города, которая усмотрела в действиях этих родителей угрозу здоровью и жизни малолетних детей. Решение и разумное и гуманное, хотя с точки зрения здравого смысла идея отправиться с детьми к месту проведения несогласованной акции вне зависимости от политических взглядов родителей вызывает много вопросов. Решение к тому же ожидаемое, поскольку инициатива, с которой вышла в суд прокуратура, не нашла понимания ни в юридической среде, ни, тем более, в правозащитной. Как заявлял уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, следует не лишать родительских прав, а «работать с семьей, чтобы в дальнейшем они не подвергали ребенка риску»:

«Недопустимо в любой политической ситуации шантажировать детьми. Недопустимо и в этой», - говорил омбудсмен.

Тем временем, протест, который чуть было не стоил двум парам родительских прав, сошел на нет, а, называя вещи своими именами, сдулся. Если последняя согласованная столичными властями акция с концертом рэперов на проспекте Сахарова собрала два десятка тысяч желающих бесплатно прикоснуться к субкультуре, то в минувшие выходные призывы принять участие в несанкционированном протесте вывели в центр города, по разным оценкам, от 750 до тысячи с небольшим. Журналистов, особенно иностранных, и то было больше. И тех ждало разочарование – задержанных по итогам акции протеста не было совсем.

Столь резкий спад протестной активности за неделю до единого дня голосования наталкивает на некоторые выводы, одинаково неудобные для организаторов этих самых протестов, из-за которых многие люди откровенно опасались гулять в центральной части города в выходные дни второй половины лета. Либо закончились средства на подпитку той части, которой все равно, за что митинговать, было бы на что до Москвы добраться. Либо целевой электорат, наконец, разобрался, какой пробы людей требуют допустить к участию в выборах. Либо у подавляющего большинства участников предыдущих акций в последние выходные лета нашлись куда более важные дела, чем акция в поддержку несостоявшихся кандидатов, которые даже подписи для выдвижения нормально не смогли собрать.

Да и рэп-концерта не обещали. И вот результат: ни рэпа, ни протеста.

