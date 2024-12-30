«Радуйте не только в праздники!»: Волочкова рассказала о лучшем новогоднем подарке
Анастасия Волочкова рассказала НСН, как в детстве папа подарил ей кота Маркиза, который прожил в их семье 19 лет.
Балерина Анастасия Волочкова рассказала НСН о лучшем новогоднем подарке, который когда-либо получала, и призвала всех людей радовать близких не только по праздникам.
«Самым необычным, долгожданным и неожиданным одновременно новогодним подарком был мой котик, которого мне подарил мой папа, когда мне было 10 лет. Я мечтала о котике. Это было белое, совершенно уникальное создание - кот Маркиз, который прожил с нами 19 лет. Он путешествовал с нами по всем городам, на машине ездил с нами. Я никогда не смогу этого забыть, потому что это прекрасно. Я была еще девочкой, уже училась в балетной академии в Санкт-Петербурге, мне так хотелось этого котика, и вот мой папа мне его подарил на Новый год», - поделилась собеседница НСН.
Она также рассказала, как сама любит радовать близких людей небольшими романтическими подарками.
«Я такой романтический человек, и для меня романтика – это очень важная составляющая моей жизни. Была история, связанная с моим возлюбленным с Дальнего Востока. Мы в новогодний период полетели на Мальдивы. Я подарила ему сувенирную подзорную трубу, чтобы он всегда мог узреть меня, даже находясь на Дальнем Востоке. Также я дарила подписанные открыточки, наши фото в рамках, которые я тащила с собой из Москвы, чтобы сделать человеку приятно. Стоит сказать, что и он меня удивил! Он в чемодане привез мне на Мальдивы с Дальнего Востока букет белых роз», - рассказала балерина.
По ее словам, людям стоит чаще радовать друг друга вне зависимости от дней в календаре.
«Я просто считаю, что мы все должны радовать друг друга вне зависимости от праздников. Нужно устраивать эту романтику, дарить друг другу радость, делать сюрпризы в те моменты, когда человек этого не ждет. Тогда все это приобретает еще большую ценность», - выразила уверенность Волочкова.
Она также поздравила всех россиян с Новым годом и пожелала всего самого прекрасного.
«Я всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. И пусть этот Новый год будет счастливым для всех, пусть будет радость и все самое прекрасное! Ну а я в следующем году, как и в этом, буду счастлива всех видеть на моем благотворительном шоу «Одержимость», - заключила балерина.
Ранее Волочкова в пресс-центре НСН рассказала, что затраты на новое шоу «Одержимость» превысили 30 миллионов рублей.
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