«Радуйте не только в праздники!»: Волочкова рассказала о лучшем новогоднем подарке

Она также рассказала, как сама любит радовать близких людей небольшими романтическими подарками.

«Я такой романтический человек, и для меня романтика – это очень важная составляющая моей жизни. Была история, связанная с моим возлюбленным с Дальнего Востока. Мы в новогодний период полетели на Мальдивы. Я подарила ему сувенирную подзорную трубу, чтобы он всегда мог узреть меня, даже находясь на Дальнем Востоке. Также я дарила подписанные открыточки, наши фото в рамках, которые я тащила с собой из Москвы, чтобы сделать человеку приятно. Стоит сказать, что и он меня удивил! Он в чемодане привез мне на Мальдивы с Дальнего Востока букет белых роз», - рассказала балерина.

По ее словам, людям стоит чаще радовать друг друга вне зависимости от дней в календаре.

«Я просто считаю, что мы все должны радовать друг друга вне зависимости от праздников. Нужно устраивать эту романтику, дарить друг другу радость, делать сюрпризы в те моменты, когда человек этого не ждет. Тогда все это приобретает еще большую ценность», - выразила уверенность Волочкова.

Она также поздравила всех россиян с Новым годом и пожелала всего самого прекрасного.

«Я всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. И пусть этот Новый год будет счастливым для всех, пусть будет радость и все самое прекрасное! Ну а я в следующем году, как и в этом, буду счастлива всех видеть на моем благотворительном шоу «Одержимость», - заключила балерина.

Ранее Волочкова в пресс-центре НСН рассказала, что затраты на новое шоу «Одержимость» превысили 30 миллионов рублей.

