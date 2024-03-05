«В образе Великой»: Овации Московской недели моды вдохновили Волочкову на перемирие
Балерина Анастасия Волочкова рассказала НСН, что самое модное событие столицы стало для нее площадкой примирения с журналисткой Аленой Жигаловой.
Московская неделя моды объединила вместе талантливых красивых людей, коллекции российских дизайнеров сегодня заслуживают особого внимания, сказала в беседе с НСН балерина Анастасия Волочкова.
В первые выходные марта в столице стартовала Московская неделя моды-2024, призванная открыть новые имена и познакомить россиян с экзотикой. На ее открытии выступил Тимати, также первый день запомнился выходом на подиум Найке Ривелли, дочери знаменитой итальянской актрисы Орнеллы Мути. По словам Волочковой, за кулисами Московской недели моды царила теплая дружелюбная атмосфера.
«Московская неделя моды – событие, которое объединяет красивых людей. Там была потрясающая атмосфера за кулисами. Я участвовала в шоу моего друга Джемала Махмудова. Волнения не было, ранее уже принимала участие в показах разных кутюрье – Джанни Версаче, Кристиана Диора, Джона Гальяно. Сейчас люблю российских дизайнеров, мое участие в показе – возможность поддержать тех, кто в этом нуждается. Когда я вышла на подиум, зал взорвался аплодисментами, а моя самая любимая музыка – овации моего зрителя», - заявила она.
Собеседница НСН уточнила, что ей понравился образ, который довелось представить на подиуме.
«Джемал представил коллекцию «Великая», вдохновившись эпохой Екатерины Великой. Мне в жизни посчастливилось играть ее роль в балете Бориса Эйфмана «Русский Гамлет», и это - любимая партия из всех, которые я танцевала. Дизайнер создал для меня платье в царском стиле, в нежных розоватых оттенках с перышками, напоминающими лебединые. Это был интересный образ, все царственное мне идет», - сообщила Волочкова.
Балерина добавила, что почти никого не встретила на вечере, в кулуарах Московской недели моды она сумела пообщаться лишь с журналисткой и ведущей Youtube-проекта «Алена блин».
«Я никого не видела, сидела в гримерной. Мне сообщили, что на событии присутствует журналистка Алена Жигалова. Я просто обнялась с ней, сказала, что забыла обиды и подставы, которые она, к сожалению, устроила год назад. Всегда стараюсь оставаться другом и считаю, что в сегодняшние дни мы должны сохранять человечность. Предпочла оставить обиды в прошлом, тепло к ней отнеслась, мы даже повеселились вместе», - поделилась она.
В этом году в рамках главного московского модного события пройдет более 120 показов российских и зарубежных дизайнеров. Площадками недели моды выбраны выставка-форум «Россия» на ВДНХ и «Манеж» на Охотном ряду, передает «Радиоточка НСН».
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