«В образе Великой»: Овации Московской недели моды вдохновили Волочкову на перемирие

Собеседница НСН уточнила, что ей понравился образ, который довелось представить на подиуме.

«Джемал представил коллекцию «Великая», вдохновившись эпохой Екатерины Великой. Мне в жизни посчастливилось играть ее роль в балете Бориса Эйфмана «Русский Гамлет», и это - любимая партия из всех, которые я танцевала. Дизайнер создал для меня платье в царском стиле, в нежных розоватых оттенках с перышками, напоминающими лебединые. Это был интересный образ, все царственное мне идет», - сообщила Волочкова.

Балерина добавила, что почти никого не встретила на вечере, в кулуарах Московской недели моды она сумела пообщаться лишь с журналисткой и ведущей Youtube-проекта «Алена блин».

«Я никого не видела, сидела в гримерной. Мне сообщили, что на событии присутствует журналистка Алена Жигалова. Я просто обнялась с ней, сказала, что забыла обиды и подставы, которые она, к сожалению, устроила год назад. Всегда стараюсь оставаться другом и считаю, что в сегодняшние дни мы должны сохранять человечность. Предпочла оставить обиды в прошлом, тепло к ней отнеслась, мы даже повеселились вместе», - поделилась она.

В этом году в рамках главного московского модного события пройдет более 120 показов российских и зарубежных дизайнеров. Площадками недели моды выбраны выставка-форум «Россия» на ВДНХ и «Манеж» на Охотном ряду, передает «Радиоточка НСН».

