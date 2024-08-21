Волочкова объяснила свой спонтанный выход на Неделе моды в Екатеринбурге
Экс-солистка «Большого театра» Анастасия Волочкова рассказала, что выход на подиум в Екатеринбурге был спонтанным. Бывшая балерина выступила на открытии Недели моды в платье дизайнера Джемала Махмудова, чтобы занять паузу.
«Я просто решила с чувством юмора занять паузу. Меня попросили там сфотографироваться, я никому не отказала по своей традиции. И вижу, что подиум пустой. Еще подумала: а как этот подиум может быть пустым? На нем должна быть я в наряде Джемала с рукавами длинными, с золотым поясом верности, как мы посмеялись», — рассказала «Газете.Ru» Волочкова.
По словам бывшей балерины, она любит спонтанность, и зрителям, которые сопроводили ее выход бурными аплодисментами, это понравилось.
Фрагмент видео Волочкова разместила у себя в соцсетях, однако пользователи назвали ее экспромт на подиуме лишним, а походку – «вульгарщиной».
Ранее Анастасия Волочкова заявила в комментарии спецкору НСН на VK Fest, что актер и шоумен Никита Джигурда намеренно позволяет себе едкие замечания в ее адрес из-за их ссоры, и отвергла обвинения в алкоголизме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru