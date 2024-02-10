В России анонсировали возобновление пассажирского сообщения между Москвой и Пхеньяном

Он обратил внимание на то, что в КНДР еще продолжают действовать некоторые COVID-ограничения.

«Думаю, что в ближайшие месяцы этот вопрос будет решен и поездки в КНДР станут гораздо проще», — подчеркнул Мацегора и добавил, что фициальный Пхеньян намерен развивать туристические программы.



Также российский посол рассказал о перспективе восстановления пассажирского железнодорожного сообщения между Россией и Северной Кореей.



Мацегора считает, что пассажиры получат возможность пользоваться железнодорожным сообщением между Пхеньяном и Москвой, а также Пхеньяном и Хабаровском уже в этом году.

Прямое авиасообщение между Россией и КНДР было возобновлено в августе 2023 года. Самолеты авиакомпании Air Koryo дважды в неделю совершали полеты из Владивостока в Пхеньян, затем их снова приостановили. Железнодорожного и морского пассажирского сообщения с КНДР из Приморья пока нет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



